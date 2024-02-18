В Узбекистане продажи автомобилей выросли на 8%

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года автомобильный рынок Узбекистана продемонстрировал положительную динамику, передает Trend.

Наиболее значительный прирост, составивший 7,6%, зафиксирован в сегменте подержанных автомобилей, тогда как рост в сегменте новых отечественных легковых автомобилей составил 1%. Таким образом, вторичный авторынок продолжает демонстрировать уверенный рост при умеренных продажах новых автомобилей и уменьшении спроса на электрокары.

За месяц продажи всех типов автотранспортных средств увеличились на 8% и достигли 144,5 тысячи единиц, что на 14% выше, чем в январе прошлого года.

С начала года в Узбекистане было продано 128 тысяч легковых автомобилей, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее значительный рост продаж отмечен в Навоийской, Ферганской и Бухарской областях.

Что касается первичного автомобильного рынка, продажи за месяц увеличились на 1,4%, а по сравнению с прошлым годом рост составил 22%. Продажи отечественных автомобилей также выросли почти на 1%, достигнув 28 тысяч единиц за месяц, и увеличились на 20% по сравнению с годом назад.

Рынок подержанных автомобилей продолжает свой рост. За месяц было реализовано более 96 тысяч автомобилей, что на 7,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 4,4% больше, чем в январе прошлого года.

Относительно продаж новых легковых автомобилей иностранного производства, за январь был отмечен прирост на 5,7%, достигнув 3,47 тысячи единиц, что на 37% больше, чем в прошлом году.

Ситуация на рынке электромобилей изменилась в январе. Продажи снизились на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем и были в основном сконцентрированы в Самаркандской, Хорезмской и Навоийской областях. Однако в годовом выражении продажи электромобилей выросли в 7,7 раза.