В Узбекистане цена на дизельное топливо снизится на 15%

БАКУ /Trend/ - Председатель компании "Узбекнефтегаз" Баходир Сидиков объявил о планах снижения цены на дизельное топливо на 15% в Узбекистане, передает Trend.

Этот шаг призван снизить себестоимость сельскохозяйственного производства. По словам Сидикова, компания планирует увеличить производство дизельного топлива и обеспечить фермеров 680 тысячами тонн этого вида топлива в 2024 году по сниженным ценам.

Сидиков также отметил, что компания планирует увеличить производство топлива из местного сырья через мощности завода GTL, что позволит снизить зависимость от импорта более дорогого сырья.

Стоит отметить, что цены на дизельное топливо на бирже в Узбекистане выросли с начала года, но новые меры позволят стабилизировать ситуацию и снизить цены в стране.