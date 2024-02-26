В Узбекистане промышленное производство увеличилось на 6%

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане промышленное производство в 2023 году выросло на 6%, передает Trend.

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) проанализировали факторы, способствующие промышленному росту в 2023 году.

Интенсивность промышленного роста превысила прошлогодний показатель на +0,8 п. п. Доля промышленности в структуре ВВП составила 26,1%, удерживая второе место после сферы услуг.

Основным драйвером роста промышленности стала обрабатывающая промышленность, чей выпуск вырос на 6,7%, превысив средний показатель индекса роста в промышленности на +0,7 п. п. Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленности увеличилась до 84,4%.

Наиболее заметные темпы роста продемонстрировались в нефтеперерабатывающей отрасли (127,1%), металлургии (106,4%) и промышленности строительных материалов (111,3%).

Более половины роста промышленной продукции пришлось на производство машиностроительной продукции (107,4%), текстильной продукции и одежды (107,2%), а также продуктов питания, напитков и табачных изделий (105,9%).

Увеличение объемов производства потребительской продукции на 107,3% также способствовало промышленному росту, несмотря на замедление темпов роста из-за увеличения импорта.

Наибольший вклад иностранных инвестиций в промышленное производство был замечен в регионах, таких как Республика Каракалпакстан (51,1%) и Самаркандская область (42,3%).

Доля потребительских товаров в общем объеме выпуска продукции была наиболее высокой в Андижанской области (27,3%), г. Ташкенте (20,8%) и Ташкентской области (11,9%).