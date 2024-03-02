Узбекистан переходит к трехлетним программам по созданию крупных мощностей в зеленой энергетике

БАКУ /Trend/ - На недавнем совещании по приоритетным задачам увеличения использования возобновляемых источников энергии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность перехода к реализации трехлетних программ создания крупных мощностей «зеленой энергии», передает Trend.

С учетом потребностей населения и отраслей экономики, в течение ближайших трех лет планируется ввод в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 8 гигаватт. Кроме того, будет проведено строительство 944 километров высоковольтных электросетей и 6 крупных подстанций, установлены 18 систем хранения энергии емкостью 2,2 гигаватт.

В текущем году будут запущены 14 станций общей мощностью 2,6 гигаватт, для подключения которых к сети будет расширена мощность 5 подстанций, и будут построены 500 километров высоковольтных электросетей.

В целом, за счет новых мощностей в этом году планируется производство не менее 85 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, из которых на солнечных и ветровых станциях будет получено 6 миллиардов киловатт-часов.