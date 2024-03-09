В Узбекистане продлены сроки действия ряда налоговых льгот

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане продлен срок действия налоговых льгот по доходам в виде дивидендов и процентов, передает Trend.

Доходы коммерческих банков, участвующих в "Комплексной программе непрерывной поддержки малого бизнеса", признаются вычетными расходами для налога на прибыль.

Центры "изысканий и развития" оплачивают налоги на имущество и землю в размере 1% от суммы этих налогов, а также социальный налог по ставке 1%.

Специальный рентный налог не будет применяться к юридическим лицам, занимающимся добычей драгоценных, цветных и (или) радиоактивных металлов, редких и редкоземельных элементов, а также углеводородного сырья.

Товары (услуги), финансируемые за счет займов международных финансовых институтов, освобождаются от НДС.

Микрофирмам и малым предприятиям предоставляются льготы по НДФЛ и социальному налогу.

В некоторых торговых точках торгово-развлекательных комплексов, расположенных на территории туристических центров, будет действовать система Tax Free.

Срок действия льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество для предприятий в электротехнической отрасли продлен.

Льготы по налогам на прибыль, имущество и землю предоставляются за создание курортных зон и тематических парков на пустынных территориях.

Льгота по налогу на прибыль предоставляется за строительство негосударственных общеобразовательных учреждений.