Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 10,5 %

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Узбекистана за январь-февраль 2024 года составил 9 919 млн. долл. США, что означает увеличение на 940,3 тыс. долл. США или на 10,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Экспорт составил 3 631,5 млн. долл. США, увеличившись на 13,6 % по сравнению с прошлым годом. Импорт достиг 6 287,5 млн. долл. США, увеличившись на 8,7 % по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее увеличение в структуре экспорта зафиксировано на минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (на 2,9 раза, 109,9 млн. долл. США), на химические вещества и аналогичную продукцию (на 54,6 %, 240,9 млн. долл. США) и на непродовольственное сырье, кроме топлива (на 47,5 %, 53,8 млн. долл. США).

Импорт промышленных товаров увеличился на 32,2 % по сравнению с прошлым годом (1 131,2 млн. долл. США), на минеральное топливо, смазочные масла и аналогичные материалы (на 62,8 %, 547,9 млн. долл. США), на различные готовые изделия (на 14 %, 223,6 млн. долл. США), на напитки и табак (на 84,4 %, 33 млн. долл. США).