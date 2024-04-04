МВД Узбекистана призвало граждан сообщать о призывах в интернете совершать теракты

БАКУ /Trend/ - МВД Узбекистана призывает граждан республики сообщать по телефону 102 о распространяемых через интернет призывах за деньги совершать теракты. Обращение размещено на сайте пресс-службы ведомства, передает Trend.

"Чаще всего провокационные сообщения отправляются через мессенджер Telegram. Неизвестные обещают заплатить различные денежные суммы, обеспечить оружием и прислать план действий, при этом на отказы провокаторы, как правило, не реагируют. Самое страшное в том, что злоумышленники чаще всего пишут детям. В ряде стран фиксируются случаи запугивания тем, что якобы знают все данные о ребенке. У провокаторов нет фотографий и скрыты номера", - говорится в обращении.

В МВД призвали граждан не поддаваться панике и не распространять подобные сообщения, а после их получения незамедлительно сообщить о них на короткий номер 102 и не вести с злоумышленниками никаких разговоров.