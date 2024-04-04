Узбекистан играет активную роль в развитии Среднего коридора - эксперт

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан играет активную роль в формировании дальнейшего развития Среднего коридора.

Об этом сообщил Trend, кандидат философских наук, эксперт-политолог, старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан Равшан Назаров.

“Узбекистан реализует важные шаги для достижения этой цели. В частности, Узбекистан стремится к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и активно работает над приведением своего национального законодательства и правоприменительной практики в соответствие с правилами, нормами и соглашениями ВТО. Параллельно проводятся системные переговоры с государствами - членами ВТО с целью обеспечения доступа на рынки и расширения торговых возможностей”, - сказал он.

По словам эксперта, Узбекистан активно развивает международное сотрудничество, устанавливая взаимовыгодные связи с традиционными и новыми партнерами по всему миру. Это помогает стране расширить географию своего международного сотрудничества и участвовать в глобальных цепочках производства и поставок.

“Также, Узбекистан активизирует свою экономическую дипломатию для продвижения своих национальных интересов и защиты их на мировой арене. Страна стремится к укреплению традиционных и стратегических связей со странами СНГ, а также развитию торгово-экономического, финансового, инвестиционного и технологического сотрудничества с Европой, что способствует многоплановому развитию Узбекистана”, - подчеркнул Равшан Назаров.

Он упомянул, что страна усиливает сотрудничество с государствами Азиатского-Тихоокеанского региона с целью увеличения экспорта, номенклатуры на региональных рынках и привлечения больших объемов инвестиций. Продолжается расширение связей со странами регионов Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки, в рамках которого формируются новые транспортно-логистические коридоры, способствующие выходу Узбекистана на мировой рынок.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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