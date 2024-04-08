Обсуждено строительство турецкими компаниями новой клиники в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра и министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров встретился с представителями турецких компаний Rönesans Holding и Rönesans Healthcare Investment, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены следующие шаги в реализации проекта по строительству многопрофильной клиники в Узбекистане в рамках государственно-частного партнерства.

Сообщается, что представители турецких компаний представили информацию о текущем прогрессе проекта, результаты переговоров с другими органами власти по вопросам строительства и функционирования клиники. Также обсуждались возможности сотрудничества и предоставления высококачественных медицинских услуг для населения.

Обе стороны выразили надежду на успешное продолжение переговоров по проекту, направленному на улучшение доступности медицинской помощи и улучшение качества жизни населения.

По итогам встречи было договорено активно продолжать консультации по текущим вопросам сотрудничества в рамках строительства больницы.