Узбекистан планирует увеличить экспорт IT-услуг

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на Ташкентском инвестиционном форуме, объявил о планах существенно увеличить экспорт c-услуг страны, передает Trend.

По его словам, за последний год объем экспорта программных продуктов и IT-услуг удвоился, и стремление довести эту цифру до $5 миллиардов находится в перспективе.

Глава государства также подчеркнул намерение расширить количество резидентов IT-парка в десять раз и создать 100 тысяч новых рабочих мест в данном секторе. В планах также включено создание международного центра цифровых технологий, который станет привлекательной площадкой для зарубежных компаний.

В контексте развития цифровой экономики и технологий на основе искусственного интеллекта, совместно с саудовской компанией Data Volt начинается строительство дата-центра, который будет функционировать на «зеленой» энергии. Мирзиёев отметил, что этот даст значительный импульс в переходе страны к цифровой экономике и внедрению технологий на базе искусственного интеллекта.