Фонд ОПЕК выделит средства на проект в области дошкольного образования в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Фонд международного развития ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) заключили рамочное соглашение о партнерстве на период с 2024 по 2029 годы, сообщается на сайте Фонда ОПЕК, передает Trend.

Сообщается, что согласно этому соглашению, будет выделено 500 миллионов долларов на поддержку программы устойчивого развития страны.

Отмечается, Фонд ОПЕК также выделит кредит в размере 20 миллионов долларов на правительственный проект в области дошкольного образования. Этот проект предполагает создание 200 дошкольных учреждений для почти 30 тысяч детей по всей территории Узбекистана.

Согласно информации, проект будет финансироваться совместно с Исламским банком развития и частными спонсорами. Президент фонда Абдулхамид Аль-Халиф выразил уверенность в том, что развитие современной системы дошкольного образования играет ключевую роль в будущем экономическом росте и раскрытии человеческого потенциала.