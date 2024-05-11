В Узбекистане построят ветряные электростанции общей мощностью 500 МВт

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил инвестиционные соглашения о строительстве двух ветряных электростанций в Самаркандской и Джизакской областях, передает Trend.

Эти соглашения были подписаны с китайской компанией Universal Energy 25 января. Подрядчиками по проектам станут дочерние компании Universal Energy — Peak Wind Alpha и Peak Wind Beta. В качестве обеспечения по проекту они предоставили гарантии иностранного банка на общую сумму 18 млн долларов.

Каждая из этих ветроэлектростанций будет иметь мощность 250 МВт и будет включать в себя линии электропередач. Инвестор планирует выделить 250 млн долларов на реализацию каждого проекта.

Произведенная на этих ветроэлектростанциях электроэнергия будет гарантированно продаваться "Национальным электрическим сетям Узбекистана" сроком на 25 лет.