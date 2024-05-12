Узбекистан и Южная Корея изучат возможности локализации производства корейских "зеленых" технологий

БАКУ /Trend/ - Представители Департамента развития «зеленой» экономики министерства экономики и финансов Узбекистана встретились с делегацией южнокорейских компаний 10 мая для обсуждения новых инициатив по сокращению выбросов парниковых газов,передает Trend.

Согласно информации, на встрече присутствовали генеральный директор Корейского института изменения климата, Шин Ён Вон, и исследователь Ли Гын Ён, а также представители компаний Korea Investment & Securities и Korea Western Power.

Представители корейских компаний поделились информацией о текущих и запланированных проектах по уменьшению выбросов парниковых газов в Узбекистане.

В частности, обсуждался проект в Каракалпакстане по производству энергии с использованием 50 тонн био-гранул из отходов солодки в день. Также обсуждалось расширение этого проекта на территории Самаркандской и Ферганской областей.

Сообщается, что был также представлен проект по установке тепловых насосов в больницах, тепличных хозяйствах, а также в многоэтажных жилых и нежилых зданиях.

Стороны достигли соглашения о проведении исследований по возможностям локализации производства корейских «зеленых» технологий в Узбекистане, а корейская сторона выразила готовность предоставить свои передовые технологии и опыт.

В итоге стороны договорились о продолжении переговоров по развитию взаимовыгодного и перспективного сотрудничества.