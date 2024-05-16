АБР ожидает одобрения новой стратегии партнерства по Узбекистану в этом году

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) сейчас готовит новую стратегию партнерства по Узбекистану.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лязиза Сабырова.

«Мы надеемся, что она будет одобрена в этом году. Это пятилетняя стратегия до 2028 года, которая соответствует приоритетам правительства Узбекистана. В ней уделяется большое внимание «зеленому» переходу. Правительство Узбекистана очень серьезно относится к «зеленому» переходу, так как они понимают его важность. Они понимают, что им необходимо сделать серьезные инвестиции в экологический переход и сформулировать эффективную политику. На данный момент подготовка Стратегии партнерства со страной все еще продолжается. Но есть несколько новых областей, по которым мы будем оказывать поддержку в течение следующих пяти лет. Это «зеленый» переход, развитие частного сектора, развитие человеческого капитала и конкурентоспособность частного сектора», - сказала она.

Сабырова добавила, что газ является основным продуктом Узбекистана.

«Мы также рассматриваем это на региональном уровне. Потому что всякий раз, когда мы говорим об энергетической безопасности, это всегда региональный вопрос. В прошлом мы инвестировали довольно много в энергетический сектор Узбекистана. Одним из них является проект Талимарджанской электростанции, который дал хорошие результаты, включая сокращение выбросов углекислого газа. Узбекистан является вторым по величине заемщиком в департаменте Центральной и Западной Азии АБР», - заключила она.

X: @Lyaman_Zeyn