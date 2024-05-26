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В Узбекистане создадут Агентство по атомной энергии

Узбекистан Материалы 26 мая 2024 13:47 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане создадут Агентство по атомной энергии по указу президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба торгового представительства Российской Федерации в Узбекистане, передает Trend.

"Новая структура формируется на базе Агентства по развитию атомной энергетики и переходит из ведения Минэнерго Узбекистана под контроль Кабинета Министров республики. Агентство будет выступать в роли республиканского органа исполнительной власти, ответственного за государственную политику в сфере использования атомной энергии в мирных целях," - говорится в сообщении.

Кроме того, республиканский Фонд развития атомной энергетики преобразуется в Фонд развития сферы использования атомной энергии, который будет получать 5% дивидендов от годовой прибыли узбекского предприятия "Навоийуран".

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