Узбекистан и Россия обсудили организацию проектов в сфере производства полимеров

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов встретился с руководителем отдела торговли СНГ российской компании СИБУР Игорем Шнуровым, передает Trend.

Согласно информации, на встрече стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая организацию совместных проектов по локализации производства полимерной продукции на территории Узбекистана.

Также обсуждались мероприятия, направленные на расширение делового сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

В результате встречи было решено организовать совместное мероприятие с участием представителей узбекского бизнеса, занятых в области переработки и производства полимеров.