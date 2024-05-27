Узбекистан и Турция обсудили инвестиционные проекты в области медицины

БАКУ /Trend/ - Делегация под руководством заместителя министра здравоохранения Узбекистана Фарходжона Ташпулатова посетила Турцию, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита члены делегации провели несколько встреч с руководством ведущих компаний и организаций Турции, чтобы изучить их опыт и достижения.

Сообщается, что на встречах обсуждались инвестиционные проекты, государственно-частные партнерства и грантовые программы, направленные на создание новых медицинских учреждений в Узбекистане, улучшение материально-технической базы, развитие скорой медицинской помощи и фармацевтической промышленности.

Особое внимание было уделено текущему состоянию проекта создания многопрофильной современной клиники на территории Ташкентской медицинской академии в сотрудничестве с турецкой компанией Ronesans International.

Была достигнута договоренность о создании многопрофильного медицинского центра на 800 коек в городе Нурафшон Ташкентской области на основе государственно-частного партнерства с компаниями Ronesans International и Sojitz.

Делегация также ознакомилась с деятельностью филиала компании Sancak Ecza Deposu в Анкаре, занимающегося хранением и продажей фармацевтической продукции.

Подписано важное соглашение с Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret о предоставлении онкологических и гемодиализных услуг в Самаркандской и Бухарской областях, а также о создании медицинского центра стоимостью $30 млн.

Делегация провела встречу с руководством организации TIKA, на которой было достигнуто соглашение о предоставлении гранта в размере $6 млн для приобретения 100 современных автомобилей для службы скорой медицинской помощи Узбекистана.

Было также подписано соглашение с компанией Tek Grup о начале производства лекарственных средств в Узбекистане на местных заводах при поддержке компании In Bulk путем инвестирования $5 млн.