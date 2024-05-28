Всемирный банк выделил Узбекистану кредит на $100 млн

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк утвердил льготный кредит в размере 100 млн долларов США для Узбекистана, передает Trend.

Эти средства направлены на реализацию проекта «Инновационная система социальной защиты для интеграции уязвимых групп населения» (Inson, в переводе с узбекского языка — человек). Основная цель проекта — улучшение доступа и качества социальных услуг для уязвимых групп населения.

Основные аспекты проекта:

1. Финансирование и дополнительные гранты:

- Льготный кредит: 100 млн долларов США.

- Дополнительный грант: 2 млн долларов США от многостороннего донорского трастового фонда Всемирного банка «Партнёрство ради раннего обучения».

2. Цели и ожидаемые результаты:

- Создание центров социальных услуг: Более 50 центров на уровне махаллей по всей стране, ориентированных на уязвимые группы населения.

- Улучшение доступа к услугам: Обеспечение качественными социальными и реабилитационными услугами более 50 тысяч граждан из уязвимых групп населения.

- Разработка нормативно-правовой базы: Содействие Национальному агентству социальной защиты в разработке стандартов качества социальных услуг.

- Развитие рынка социальных услуг: Создание условий для развития регулируемого рынка социальных услуг частными поставщиками.

- Индивидуализированная социальная помощь: Разработка системы оказания персонализированной социальной помощи.

- Развитие профессиональных навыков: Трудоустройство 1200 лиц с инвалидностью, из которых не менее половины — молодые люди в возрасте 15-24 лет.

- Помощь женщинам: Качественная правовая, медицинская, психологическая и иная помощь всем женщинам, обращающимся в 29 центров реабилитации и адаптации.

- Адаптация к чрезвычайным ситуациям: Разработка мер государственной политики и пилотной программы по адаптации уязвимых групп населения к изменению климата.

3. Фокус на климатическую устойчивость:

- Повышение осведомлённости: Охват 100 тысяч нуждающихся граждан в сельских районах для повышения осведомлённости о рисках, связанных с изменением климата.

- Обеспечение сельскохозяйственными ресурсами: Предоставление семян климатически устойчивых культур, сельскохозяйственных инструментов и обучение по вопросам климатически оптимизированного сельского хозяйства.

Реализация проекта:

Проект будет реализован Национальным агентством социальной защиты при президенте Узбекистана в сотрудничестве с различными государственными органами, неправительственными организациями и международными партнёрами страны по вопросам социально-экономического развития.

Этот проект направлен на улучшение социальной инфраструктуры, повышение качества жизни уязвимых групп населения и подготовку к реагированию на изменения климата.