Испанская авиакомпания запустила прямые рейсы в один из городов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Испанская авиакомпания World2Fly начала выполнять прямые чартерные рейсы из Мадрида в узбекский город Ургенч, совершив первый полет 30 мая, передает Trend.

Согласно информации, утром 30 мая самолет World2Fly с 187 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Ургенча.

Сообщается, что чартерные рейсы по маршруту Мадрид - Ургенч - Мадрид будут осуществляться на самолетах Airbus A330-300 с частотой один раз в две недели.

Отмечается, что с 23 мая World2Fly также начала выполнять рейсы по маршруту Мадрид - Ташкент - Мадрид, которые также будут осуществляться один раз в две недели.

На первом этапе чартерные перелеты будут выполняться до конца июня, а затем возобновятся с сентября по октябрь 2024 года.