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Испанская авиакомпания запустила прямые рейсы в один из городов Узбекистана

Узбекистан Материалы 31 мая 2024 05:23 (UTC +04:00)

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Испанская авиакомпания World2Fly начала выполнять прямые чартерные рейсы из Мадрида в узбекский город Ургенч, совершив первый полет 30 мая, передает Trend.

Согласно информации, утром 30 мая самолет World2Fly с 187 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту Ургенча.

Сообщается, что чартерные рейсы по маршруту Мадрид - Ургенч - Мадрид будут осуществляться на самолетах Airbus A330-300 с частотой один раз в две недели.

Отмечается, что с 23 мая World2Fly также начала выполнять рейсы по маршруту Мадрид - Ташкент - Мадрид, которые также будут осуществляться один раз в две недели.

На первом этапе чартерные перелеты будут выполняться до конца июня, а затем возобновятся с сентября по октябрь 2024 года.

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