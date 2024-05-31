Интеграция Узбекистана в Средний коридор может укрепить энергосектор – эксперт

БАКУ /Trend/ - Интеграция Узбекистана в Средний коридор, который является частью инициативы по построению Шелкового пути, может иметь положительное влияние на развитие энергетического сектора.

Об этом сказал Trend экономист, исследователь Улугбек Камалетдинов.

“Сегодня Транскаспийский транспортный маршрут полностью раскрывает свой потенциал, способствуя транспортировке энергоресурсов и развитию энергетической инфраструктуры в регионе”, - сказал он.

Эксперт отметил, что недавно обсуждались перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через Азербайджан. Это в свою очередь поможет укрепить позиции стран региона в качестве поставщиков электроэнергии.

“Объединение энергосистем стран региона и экспорт электроэнергии в Европу обладают несколькими преимуществами для стран региона. Экспорт электроэнергии в Европу позволяет странам региона разнообразить свои источники доходов и стимулировать экономический рост. Это немаловажный фактор, с учетом недавнего анонса планов "Узбекнефтегаз" по участию в проекте по разработке газового месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия, что создает новые возможности для привлечения инвестиций, развития энергетического сектора и создания рабочих мест”, - сказал Камалетдинов,

По его словам, расширение рынков сбыта способствует снижению зависимости от отдельных рынков и диверсификации источников доходов, что уменьшает риски и повышает устойчивость энергетической системы региона. Однако экспорт электроэнергии в Европу потребует развития и усовершенствования транспортной инфраструктуры, включая электроэнергетические сети и транспортные магистрали.

"Иными словами, успех Среднего коридора зависит от улучшения всей логистической инфраструктуры и согласованности системы перевозок между Китаем и Европейским союзом. Поддержка со стороны Китая и активное участие всех сторон являются необходимыми условиями для успешной реализации проекта", - добавил эксперт.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.