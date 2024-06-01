С июня в Ташкенте начинает работу единая служба экстренной помощи «112»

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане, согласно решению Кабинета Министров, создается централизованная служба экстренного реагирования, принимающая обращения граждан по короткому номеру «112», передает Trend.

Эта служба предназначена для оперативного реагирования на инциденты и критические ситуации, требующие немедленного вмешательства.

Централизованная служба «112» будет интегратором экстренных подразделений, включая правоохранительные органы, МЧС, медицинские службы, Агентство социальной защиты и «Худудгазтаъминот», создавая единую систему для эффективного обмена информацией и координации действий по всей стране.

Внедрение службы «112» будет проходить поэтапно в различных регионах:

- С начала июня 2024 года — в столице и прилегающей области;

- В первой половине 2024 года — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях;

- К концу 2024 года — в Республике Каракалпакстан и остальных районах.

Основные функции централизованной службы «112» включают:

- Автоматизированный прием и обработку заявок от населения и предоставление экстренной помощи бесплатно;

- Управление процессами и координация действий при оказании экстренной помощи;

- Непрерывный контроль за своевременностью и качеством предоставляемых услуг экстренными службами;

- Обеспечение быстрого и эффективного взаимодействия между экстренными службами для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.