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В Узбекистане выразили готовность принять заседание совета антимонопольных органов СНГ

Узбекистан Материалы 1 июня 2024 07:23 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует провести заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана Фаррух Карабаев, передает Trend.

"Мы выражаем готовность к проведению мероприятия, сейчас идет процесс согласования с соответствующими инстанциями. Точные даты проведения будут определены по мере согласования, ориентировочно это будет октябрь - начало ноября. В целом мы планируем принять у себя следующее заседание МСАП", - отметил он.

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