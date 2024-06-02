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Узбекистан и Турция обсудили укрепление двусторонних торгово-инвестиционных отношений

Узбекистан Материалы 2 июня 2024 05:26 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Умид Пазилханов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Бурсы Метином Сенюртом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече также присутствовали вице-президент Торгово-промышленной палаты Бурсы Мурат Байизит, член совета директоров Абидин Сакир Озен и представители турецкого бизнес-сообщества.

Цель встречи заключалась в укреплении двусторонних торгово-инвестиционных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции.

Обсуждались вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества между двумя странами, а также совершенствование производства и торговли экспортной продукцией.

По итогам встречи инвесторы из Бурсы выразили заинтересованность в установлении новых направлений сотрудничества и реализации новых проектов. Турецкие инвесторы также заявили о готовности посетить Узбекистан для обсуждения вопросов внутренней и внешней торговли.

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