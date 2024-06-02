Узбекистан и Турция обсудили укрепление двусторонних торгово-инвестиционных отношений

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Умид Пазилханов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Бурсы Метином Сенюртом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече также присутствовали вице-президент Торгово-промышленной палаты Бурсы Мурат Байизит, член совета директоров Абидин Сакир Озен и представители турецкого бизнес-сообщества.

Цель встречи заключалась в укреплении двусторонних торгово-инвестиционных связей между деловыми кругами Узбекистана и Турции.

Обсуждались вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества между двумя странами, а также совершенствование производства и торговли экспортной продукцией.

По итогам встречи инвесторы из Бурсы выразили заинтересованность в установлении новых направлений сотрудничества и реализации новых проектов. Турецкие инвесторы также заявили о готовности посетить Узбекистан для обсуждения вопросов внутренней и внешней торговли.