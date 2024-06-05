Президент Узбекистана оправится с визитом в Турцию

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июня отправится с официальным визитом в Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, во время визита в Анкаре состоится третье заседание Совета стратегического сотрудничества под председательством президентов обеих стран. Обсуждение будет сосредоточено на вопросах дальнейшего развития и укрепления всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Турцией.

Лидеры государств обсудят возможности расширения практического взаимодействия, включая увеличение объемов товарооборота и реализацию совместных проектов в таких областях, как промышленность, «зеленая» энергетика, электротехника, текстильная и фармацевтическая отрасли, аграрный сектор и другие направления, в том числе в рамках программы государственно-частного партнерства.

Также будут обсуждены вопросы активного культурно-гуманитарного обмена и актуальные аспекты международной политики.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, президенты Узбекистана и Турции проведут первую совместную встречу с руководителями ведущих предприятий и компаний обеих стран.