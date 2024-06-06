Товарооборот Узбекистана и Евросоюза вырос на 11%

БАКУ /Trend/ - В 2023 году товарооборот между Узбекистаном и Европейским союзом вырос на 11% и достиг 5,13 млрд евро. Об этом сообщила посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан на мероприятии, посвящённом дипломатическим и экономическим отношениям между странами, организованном делегацией ЕС и Европейско-узбекской ассоциацией по экономическому сотрудничеству EUROUZ, передает Trend.

В 2023 году экспорт из ЕС в Узбекистан составил 4,35 млрд евро, а импорт из Узбекистана в ЕС — 780 млн евро.

Посол также напомнила, что экспорт ЕС в Узбекистан в 2022 году достиг 3,77 млрд евро, продемонстрировав рост на 63,9%, а импорт из Узбекистана в ЕС — 845 млн евро (рост на 77,1%), общий рост товарооборота в тот год превысил 70%.