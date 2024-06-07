Реформы в сфере религиозного образования в Узбекистане: реалии и перспективы

На новом этапе развития нашей страны по инициативе главы нашего государства осуществляются масштабные реформы и обновления в сфере религиозного образования, в частности, ведётся созидательная работа по воссозданию и развитию наших национальных традиций и ценностей, почитанию памяти наших предков, благоустройству святых мест, святынь и мечетей.

С 2017 года создаются новые религиозные образовательные учреждения. Сейчас успешно функционируют такие учебные заведения, как Высшее медресе Мир Араб, Школа хадисоведения, медресе Имама Термизи. С открытием Высшего медресе Мир Араб и Школы хадисоведения число религиозных образовательных учреждений под эгидой Управления мусульман Узбекистана достигло тринадцати.

Предпосылкой и основой проведения новых реформ, долгосрочного планирования и выведения системы образования в религиозно-просветительской сфере на качественно высокий уровень стал указ Президента Узбекистана от 16 апреля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы».

Согласно указу, поставлены задачи по подготовке специалистов, способных вести научные исследования в сфере религиозных знаний, полностью освоивших великое научное наследие учёных нашей страны, глубоко изучивших истинную суть Священного Корана и хадисов, научные и теоретические основы исламских знаний, внёсших бесценный вклад в мировую цивилизацию, а также обозначены задачи по привитию нашему народу, особенно молодежи, благородных общечеловеческих идей исламской религии.

Исходя из требований современности, предъявляемых к религиозным деятелям, в целях подготовки специалистов, глубоко овладевших религиозными и светскими науками, способных противостоять идеологическим атакам и опровергать чуждые идеи различных течений, сформировалась новая непрерывная система, обеспечивающая органичную связь между высшими и средними специальными религиозными учебными заведениями, религиозными организациями и научно-исследовательскими центрами, находящимися в ведении Управления мусульман Узбекистана.

Учебные планы и программы предметов высших и средних специальных исламских учебных заведений нашей страны были заново усовершенствованы с учетом опыта ведущих зарубежных религиозных образовательных заведений и веками складывавшейся в нашей стране системой религиозного образования, соответствующей традиционному ханафитскому мазхабу и учению матуридийа; также обеспечена преемственность обучения.

В соответствии с Постановлением Президента Узбекистана от 11 августа 2020 года, утверждающим «Дорожную карту» поддержки изучения учения Имама Матуриди и матуридизма в 2020-2024 годах, в учебную программу религиозных образовательных учреждений был введен новый спецкурс «Учение матуридизма и современные догматические воззрения».

Согласно «Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», начиная с 2020-2021 учебного года, студенты очной формы обучения Ташкентского исламского института переведены на кредитно-модульную систему, пересмотрены учебные планы; объем повторяющихся и непосредственно не связанных со специальностью предметов был сокращен, а объем профильных предметов увеличен.

В соответствии с указом Президента Узбекистана на базе Исламской академии Узбекистана и Ташкентского исламского университета создана Международная исламская академия Узбекистана. Помимо деятельности Центра повышения квалификации работников религиозной сферы при Академии, особое значение в сфере религиозного образования приобретает создание его региональных филиалов в Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Наманганской и Сурхандарьинской областях.

В Узбекистане также создан Международный исследовательский центр при Международной исламской академии. За последние годы в Узбекистане были проведены масштабные реформы в религиозно-образовательной сфере, и деятельность этого центра, несомненно, сыграет важную роль в глубоком изучении наследия великого учёного исламского мира Имама Матуриди, в воспитании молодого поколения в духе благородных человеческих идеалов, в формировании идеологического иммунитета.

В связи с этим в Центре повышения квалификации Международной исламской академии Узбекистана и его региональных филиалах регулярно организуются обучающие семинары с участием известных профессоров-преподавателей, опытных специалистов-ученых, имамов, религиозных и молодежных лидеров.

Сегодня уделяется пристальное внимание созданию всех условий для качественного образования студентов Международной исламской академии Узбекистана, подготовке из них высококвалифицированных кадров в таких областях, как исламоведение, религиоведение, история и источниковедение ислама, психология религии, исламская экономика, международные отношения, паломнический туризм и восточные языки.

В настоящее время в Международной исламской академии Узбекистана действуют факультеты «Исламская экономика и международные отношения», «Классическая восточная филология» и «Исламоведение».

Также в составе данных факультетов учреждены современные кафедры мирового уровня: «Исламская экономика и финансы, паломнический туризм», «Международные отношения и социальные науки», «Современные информационно-коммуникационные технологии», «Узбекский язык и классическая восточная литература», «Иностранные языки», «Психология и педагогика религии», кафедры «Аль-Азхар арабского языка и литературы» «ICESCO по исламоведению и изучению исламской цивилизации», «IRCICA по истории и источниковедению ислама» и «UNESCO по сравнительному изучению мировых религий и религиоведение».

На сегодняшний день в основном штате Международной исламской академии Узбекистана работает 194 преподавателя, из них 28 докторов наук, 97 кандидатов наук и докторов философии (PhD), что составляет 77,1% научного потенциала вуза.

В рейтинге высших учебных заведений Республики Академия занимает 1-е место, в общем рейтинге — 2-е место.

В целях широкой популяризации и пропаганды трудов великих мыслителей-ученых нашей страны в Академии ведутся научные изыскания по 6 специальностям, в том числе «История ислама и источниковедение», «Корановедение. Хадисоведение», «Фикх, наука калам. Теология», «Классическая восточная литература и источниковедение», «Религиоведение» и «Психология религии». Данные исследования нацелены на изучение явлений, связанных с религией в обществе, отношений религии и общества, национальной идеи и ментальных особенности в борьбе с идеологическими атаками, с опорой на богатое научное и духовное наследие великих предков.

В Научном совете, созданном при Международной исламской академии Узбекистана, в рамках данных специальностей ежегодно успешно защищается более 20 диссертаций на соискание степеней докторов наук и докторов философии.

В настоящее время в фонде Хранилища источников Международной исламской академии Узбекистана хранится 460 рукописей, 1521 литография и более 13.000 современных изданий книг 5710 наименований. За этот период был издан 2-томный расширенный каталог 300 рукописей, 1-й том содержит 150 рукописей и расширенное описание 393 произведений, 2-й том содержит 150 рукописей, расширенное описание 504 произведений.

В последние годы проводились исследования по таким темам, как «Сравнительно-исторический анализ узбекских религиозно-мистических символов», «Религиозная ксенофобия и особенности её проявления в эпоху глобализации», «Религиозный фактор в формировании социальной идентичности в информационном обществе», «Информационная атака террористической организации «ИГИЛ» и пути её устранения», «Киберпространство и религиозно-духовные аспекты, связанные с исламом», «Культура толерантности как фактор предотвращения экстремизма», «Социально-историческое содержание миссионерства и особые аспекты его проявления в Узбекистане», «Эволюция исламских обычаев и традиций в современной узбекской семье».

Научные труды по следующим темам можно считать результатом эффективных исследований, посвященных религиоведению, и связанных с ним в этом направлении современных проблем: «Сравнительный анализ и эволюция аскетических взглядов в христианстве и в исламе», «Религиозно-социальные основы медицинских вопросов в христианских и исламских источниках», «Социально-культурная основа иудейских общин в Средней Азии», «Гармония идей толерантности в мировых религиях», «Функции и социально-историческая сущность идолов в зороастризме».

Нельзя не оценить роль проведения плодотворных научных, практических, инновационных работ в сфере научных исследований. С этой целью в Международной исламской академии Узбекистана Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан были проведены исследования в рамках инновационного проекта «Создание электронной программы и мобильного приложения «Мировые религии» на основе исследований истории, учений, источников и традиций религий», финансируемого в 2021-2023 годы. В рамках этого проекта были подготовлены отдельные монографии по 11 мировым религиям, широко распространенным в мире, таким как буддизм, индуизм, джайнизм, зороастризм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, сикхизм, иудаизм, христианство, ислам.

Учитывая возрастающий интерес и востребованность религиоведческой науки, в целях доведения данной области до уровня современных требований, обеспечения ее усовершенствованной литературой нового поколения, были созданы такие монографии, как «Гносеологические принципы в богословском учении Ибн Сины», «Распространение ислама в Восточной Азии и его региональные особенности», «История, религиозные верования и культура древнего Афганистана», учебники «Сравнительное религиоведение», «Философия ислама», «Религиозно-философские учения Юго-Восточной Азии» и учебные пособия «Сравнительное изучение религиозных источников», «Религиозные процессы в киберпространстве», «История мировых религий», «Культура религиозной толерантности».

В целях представления широкой общественности передовых разработок молодых и именитых ученых-исследователей издаются научные журналы «Ислом зиёси» («Свет ислама»), «Ислом тафаккури» («Исламская мысль») и «Мотуридийлик» («Матуридизм»). Следует отметить, что журнал «Ислом зиёси» признан одним из 5 самых активных журналов на уникальной платформе научных журналов республиканских вузов – uzjournals.edu.uz.

Международная исламская академия Узбекистана реализует широкий спектр инноваций, чтобы быть достойной своего статуса и занимать лидирующие позиции на международном уровне. В частности, за последние годы значительно расширились связи сотрудничества Академии с престижными зарубежными высшими учебными заведениями, исследовательскими центрами и международными организациями. Интенсифицировалось участие профессоров Академии и молодых исследователей в международных конференциях, научных семинарах и международных грантах.

В свою очередь, с каждым годом увеличивается вовлечение иностранных профессоров, студентов и докторантов в учебный процесс академии, отмечается их растущий интерес к проведению научных исследований в нашей стране.

В настоящее время Международной исламской академией Узбекистана подписаны меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с 43 зарубежными высшими учебными заведениями и исследовательскими центрами.

В Академии значительное внимание уделяется развитию талантов студентов, целенаправленной и осмысленной организации их свободного времени. В первую очередь анализируется участие каждого студента в занятиях, активность и уровень владения предметами. В связи с этим качество образования обучающегося и эффективность учебного процесса устанавливаются в тесном сотрудничестве с преподавателями-предметниками и сардорами (молодёжными лидерами) академических групп.

Также для студентов созданы широкие возможности для учёбы, освоения профессий, занятий спортом. Например, современные знания и практические навыки студенты осваивают на таких кружках, как «Лингвистика» (арабский, английский, русский), «Психологический тренинг», «Каллиграфия», «Компьютерная грамотность», «Веб-дизайнер», занятия в кружках и секциях, как «Дутаристы», «Фортепиано», «Скрипка», «Дойра», помогают студентам развить их творческие способности. Спортивные клубы «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», «Мини-футбол», «Шахматы и шашки», «Бадминтон» помогают молодым людям оставаться физически здоровыми.

Преподаватели и сотрудники Академии активно участвуют в различных пропагандистских мероприятиях по обеспечению социальной и духовной стабильности и улучшению религиозной ситуации в стране.

На собраниях заслушиваются лекции на такие темы, как «Ислам – религия просвещения», «Нет спасения кроме науки», «Просвещенное общество осуждает невежество».

На таких мероприятиях прививаются понятия ценности мира и спокойствия, царящих в нашей стране, внедряются установки не предаваться равнодушию и беспечности, но воспитывать подрастающее молодое поколение в духе верности Родине и предотвращать распространение наркотиков и психотропных веществ, среди молодежи; подчеркивается важность предупреждения и защиты молодёжи от таких негативных пороков, как религиозный экстремизм, терроризм, радикализм.

Одним словом, сохранение наших многовековых национальных и религиозных ценностей, изучение бесценного наследия наших предков, внесших большой вклад в развитие мировой науки и культуры, воспитание на его основе молодежи как совершенных личностей является одной из важных задач создания условий для обеспечения стабильной социально-духовной среды в обществе. Созданные в нашей стране в последние годы Центр исламской цивилизации, Международная исламская академия Узбекистана, Высшее медресе Мир Араб, Международные научно-исследовательские центры Имама Бухари, Имама Термизи, Имама Матуриди служат изучению и популяризации нашего богатого научного и исторического наследия.