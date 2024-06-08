Президент Южной Кореи посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит с государственным визитом Узбекистан, передает Trend.

Президента будет сопровождать первая леди Ким Кон Хи.

Визит в Узбекистан запланирован на 13−15 июня. В Ташкенте Юн Сок Ёль встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, и по итогам встречи ожидается подписание совместного документа.

Оба лидера примут участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, а также посетят Центр инновационного предпринимательства U-Enter, открытый в прошлом году при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

В повестке дня визита, как ожидается, будет обсуждение сотрудничества между Южной Кореей и Узбекистаном по поставкам критически важного сырья.

В завершение визита Юн Сок Ёль и его супруга также посетят Самарканд.