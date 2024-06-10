Подписана «Дорожная карта» по строительству ж/д Китай – Кыргызстан – Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В Пекине прошла встреча министра транспорта Узбекистана Ильхома Махкамова с министром транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилеком Тикебаевым и заместителем главного инженера государственной корпорации «Китайские железные дороги» Цзюй Гоцзяном, передает Trend.

Согласно информации, руководители транспортных ведомств и железнодорожных администраций трёх стран обсудили выполнение задач, предусмотренных межправительственным соглашением о строительстве железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, подписанным 6 июня, а также механизмы финансирования проекта.

Сообщается, что по итогам переговоров были подписаны «Дорожная карта» по реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и меморандум о создании рабочей группы.

Документы подписали председатель правления АО «Ўзбекистон темир йўллари» Зуфар Назруллаев, генеральный директор ГП НК «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев и генеральный директор «China Railway Corporation» Чжоу Син.