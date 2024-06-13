Бюро немецко-узбекского экономического сотрудничества начало свою деятельность

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Бюро немецко-узбекского экономического сотрудничества (DUWK Büro) начало свою деятельность.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.

DUWK Büro является исполнительным органом Рабочего совета немецко-узбекского делового партнерства, деятельность которого направлена на расширение и укрепление экономических отношений между Узбекистаном и Германией.

Основная цель организации заключается в развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, выявлении новых бизнес-возможностей и стимулировании инвестиционной активности.

В частности, DUWK Büro будет поддерживать предпринимателей в установлении взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества в таких областях, как "зеленая" экономика, информационные технологии, сельское хозяйство, туризм, образование и здравоохранение.

Стратегия Büro направлена на создание удобной платформы для обмена опытом, идеями и инновациями между экономическими сообществами двух стран.

Отметим, что торговый оборот Узбекистана с Германией составил 345 миллионов долларов США с января по апрель 2024 года. Эта цифра на 56,3 процента меньше, чем в то же период прошлого года (789,8 миллиона долларов в январе–апреле 2023 года).

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