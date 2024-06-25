IFC намерена снизить зависимость Узбекистана от электросетей с помощью геотермальной энергии (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC, входящая в группу Всемирного банка) совместно с партнерами из государственного и частного секторов изучает возможность использования поверхностной геотермальной энергии для отопления и охлаждения зданий в Узбекистане.

Об этом сообщил Trend региональный руководитель IFC в Узбекистане и Туркменистане Нил Маккейн.

"Использование этого источника энергии в стране может помочь снизить зависимость от газа и электричества и облегчить нагрузку на энергосистему. В настоящее время мы изучаем процессы лицензирования и выдачи разрешений, а также местного производства и распространения тепловых насосов", - сказал он.

По его словам, IFC также изучает политику регулирования и стимулирования для поощрения инвестиций, содействия расширению поверхностных геотермальных решений и реализации поверхностных геотермальных проектов в Узбекистане.

"Совсем недавно между Группой Всемирного банка, компанией Masdar и правительством Узбекистана был подписан финансовый пакет на строительство 250-мегаваттной солнечной фотоэлектрической станции. Эта новая солнечная электростанция, которая будет построена в Алатском районе Бухарской области, обеспечит чистым и надежным электричеством около 75 000 домохозяйств", - подчеркнул Нил Маккейн.

Он также упомянул, что проект представляет собой инновационный компонент системы хранения энергии на аккумуляторах (BESS), который поможет повысить эффективность и гибкость энергосистемы, обеспечивая большую надежность поставок и помогая смягчить прерывистость возобновляемой генерации. Проект, в котором IFC также выступила консультантом правительства по сделке, является первой в Центральной Азии инициативой в области возобновляемой энергетики с интегрированным компонентом BESS.

Отметим, что в период с января по апрель 2024 года Узбекистан произвел тепловую энергию в объеме 10,07 миллиона Гкал. Объем производства тепловой энергии снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,09 миллиона Гкал в январе-апреле 2023 года).