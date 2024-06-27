Словацкая компания построит в Узбекистане завод по производству грузовых вагонов

ТАШКЕНТ /Trend/ - 25 июня в Ташкенте был подписан меморандум о взаимопонимании между компаниями Sanoat Energetika Guruhi, Gallaaral Management и ведущей словацкой промышленной группой AZC Orbis Invest, передает Trend.

Согласно информации, соглашение предусматривает создание завода по производству железнодорожных грузовых вагонов в особой промышленной зоне Галлаарал в Джизакской области.

Генеральный директор Saneg Тулкин Юсупов отметил, что завод по производству грузовых вагонов значительно улучшит логистическую инфраструктуру и повысит эффективность транспортных операций.

Сообщается, что новое производство будет включать полную линию по выпуску различных типов вагонов, таких как вагоны-цистерны, хопперы, полувагоны и крытые вагоны. Годовой объем производства составит около 2 тыс. вагонов. Эти вагоны будут обеспечивать логистическую систему группы компаний Saneg и всей страны.

Словацкая компания AZC Orbis Invest предоставит техническую экспертизу и технологии для успешного запуска и функционирования производства. Новый завод станет важным шагом в развитии промышленного потенциала региона и улучшении логистической инфраструктуры страны.