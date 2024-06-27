IFC о преимуществах внедрения технологий аккумуляторных систем хранения энергии в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане использование инновационных аккумуляторных батарей на солнечных электростанциях пока является новшеством, но потенциальные выгоды от этого значительны, сказал Trend региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC, входит в Группу Всемирного банка) по Узбекистану и Туркменистану Нил Маккейн.

"Одной из ключевых инноваций в секторе солнечной энергетики является интеграция аккумуляторных систем хранения энергии. Эти системы имеют решающее значение для решения проблемы прерывистого характера солнечной энергии, поскольку они накапливают избыточную энергию, произведенную в часы пиковой солнечной активности, и делают ее доступной в периоды низкой солнечной генерации или высокого спроса. Это не только обеспечивает стабильное энергоснабжение, но и повышает эффективность солнечных электростанций", - сказал он.

Нил Маккейн отметил, что аккумуляторные батареи в Узбекистане могут помочь стабилизировать национальную энергосистему, снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить более надежное энергоснабжение отдаленных районов. Это также может способствовать достижению целей страны по сокращению выбросов парниковых газов и переходу к более устойчивой энергетической системе.

"По этим причинам поддержка технологий хранения энергии является стратегическим направлением для Узбекистана, поскольку это позволит расширить сферу применения возобновляемых источников энергии. Помогая внедрять технологии в энергетическом секторе, IFC поддерживает усилия Узбекистана по расширению использования возобновляемых источников энергии, повышению энергетической безопасности, стабильности энергосистемы и расширению доступа к электроэнергии", - подчеркнул региональный менеджер IFC.

По его словам, рынок аккумуляторных накопителей энергии находится на переломном этапе своего развития, и ожидается, что со временем цены и технологии станут еще более выгодными. В настоящее время эта технология экономически эффективна для различных применений, как в электросети, так и вне ее, в странах по всему миру. Однако большая часть новых проектов и связанных с ними выгод сосредоточена в развитых странах.

Отметим, что IFC и Узбекистан заключили новое соглашение о сотрудничестве, направленное на совершенствование нормативно-правовой базы страны для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и стимулирования экономического роста.

Соглашение поможет привести действующее инвестиционное законодательство Узбекистана в соответствие с лучшими мировыми практиками для стимулирования иностранных инвестиций.

Таким образом, IFC совместно с Японией окажут Узбекистану поддержку в подготовке нового инвестиционного законодательства, которое устанавливает правила выхода на рынок, обеспечивает равное отношение к иностранным инвесторам и их инвестициям, предоставляет инвесторам доступ к международному урегулированию споров и фокусируется только на ПИИ и частных инвестициях.