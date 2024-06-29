Названа доля в капитале ЕАБР, которую получит Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - Юридические вопросы присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития (ЕАБР) будут урегулированы до конца года, и страна получит около 10% в капитале банка, сообщил глава ЕАБР Николай Подгузов, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

"Примерно участие Узбекистана в банке будет 10%. Мы надеемся, что все юридические вопросы будут решены до конца года. Это приведет к диверсификации, которая повлияет на распределение долей участников и акционеров в нашем банке", — сказал Подгузов на бизнес-форуме ЕАБР в Алматы.

Отметим, что Евразийский банк развития был основан Россией и Казахстаном в 2006 году. В 2009 году к нему присоединились Армения и Таджикистан, в 2010 году — Беларусь, а в 2011 году — Кыргызстан. Уставный капитал банка составляет 7 млрд долларов. Большая часть портфеля ЕАБР состоит из проектов с интеграционным эффектом в таких областях, как транспортная инфраструктура, цифровые системы, зеленая энергетика, сельское хозяйство, промышленность и машиностроение.