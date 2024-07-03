Эффективные решения по хранению энергии обеспечат стабильное энергоснабжение в Узбекистане - IFC (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Поскольку возобновляемые источники энергии нестабильны, разработка эффективных решений по хранению энергии будет ключевым фактором для обеспечения стабильного энергоснабжения в Узбекистане, сказал в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC, входит в Группу Всемирного банка) по Узбекистану и Туркменистану Нил Маккейн.

"Узбекистан, как и многие другие страны, сталкивается с многочисленными препятствиями в своих попытках перейти на возобновляемые источники энергии. Страна обладает значительными запасами природного газа, и ее экономика в значительной степени зависит от ископаемого топлива. Переход от этих источников энергии может быть экономически и политически сложным. Для этого необходимо заручиться поддержкой общественности и повысить осведомленность о многочисленных преимуществах возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Маккейн отметил, что создание необходимой инфраструктуры, такой как солнечные электростанции, ветровые турбины и обновленная электрическая сеть, требует значительных инвестиций, времени и технических знаний. Кроме того, привлечение необходимого капитала может быть затруднено, поскольку зачастую это связано с большими авансовыми затратами и долгосрочными инвестициями, прежде чем будет получена отдача. Решение этих многоплановых проблем потребует скоординированных усилий со стороны правительства, частного сектора и международных партнеров.

"Страна располагает всеми возможностями для обеспечения растущих энергетических потребностей и перехода к экономике, основанной на экологически чистой энергии. Возобновляемые источники энергии могут помочь диверсифицировать энергетический баланс и снизить сильную зависимость от природного газа. Правительство нацелено на увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 25 ГВт, или 40% от общего потребления электроэнергии в стране, к 2030 году. Эти усилия поддерживают переход страны к экологически чистой энергетике и направлены на удовлетворение растущего спроса на энергию в экономике Узбекистана и среди его граждан. В этом контексте Группа Всемирного банка помогает Узбекистану развивать 1,000 МВт солнечной и 500 МВт ветровой энергии путем привлечения инвестиций частного сектора", - подчеркнул Маккейн.

По его словам, IFC глубоко привержена поддержке возобновляемых источников энергии на развивающихся рынках, и Узбекистан является ключевой страной в этом отношении. Корпорация участвует в нескольких инициативах, включая консультирование и финансирование проектов по солнечной энергетике. Один из первых проектов - солнечная электростанция в Навоийской области Узбекистана, которая обеспечивает электроэнергией 31 000 домов. Этот проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) между правительством Узбекистана и эмиратской компанией Masdar. В качестве консультанта по сделкам IFC оказала правительству помощь в разработке и проведении тендера на ГЧП в рамках программы Scaling Solar. Это стало важной исторической точкой на пути развития возобновляемой энергетики в стране.

Представитель IFC отметил, что в сотрудничестве с другими кредиторами корпорация также предоставила пакет финансирования для поддержки строительства 500-мегаваттного ветропарка в Навоийской области, который тоже возводится компанией Masdar. Он будет способен обеспечить энергией 500 000 домов и станет крупнейшим объектом такого рода в Центральной Азии - и, кстати, крупнейшим ветропарком, который IFC когда-либо спонсировала.

"Вместе с нашими партнерами из государственного и частного секторов мы в настоящее время изучаем возможность использования неглубокой геотермальной энергии для отопления и охлаждения зданий. Использование этого источника энергии в стране поможет снизить зависимость от газа и электричества и облегчить нагрузку на электросети. В настоящее время мы изучаем процессы лицензирования и выдачи разрешений, а также местное производство и распространение тепловых насосов. Кроме того, мы изучаем политику регулирования и стимулирования для поощрения инвестиций, содействия расширению поверхностных геотермальных решений и реализации поверхностных геотермальных проектов в стране", - подчеркнул Маккейн.

Он отметил, что на данный момент портфель IFC по консультированию сделок ГЧП в Узбекистане включает проекты на разных стадиях разработки и охватывает сектора энергетики, здравоохранения и образования, а общий объем ожидаемой мобилизации составляет около 700 миллионов долларов. Кроме того, IFC закрыла несколько проектов в энергетике и здравоохранении с общим ожидаемым объемом мобилизации около 1,8 миллиарда долларов.

"Но еще многое можно сделать. В то время как большинство текущих проектов ГЧП реализуется в сфере производства энергии, коммунальных услуг и здравоохранения, правительство начинает обращать внимание на другие важные сектора, такие как образование, ирригация, транспорт, водоснабжение и очистка сточных вод. Эти сектора испытывают трудности из-за многолетнего недоинвестирования и неоптимальной работы и обслуживания, а также быстрых темпов урбанизации, но мы считаем, что ГЧП может привлечь в эти сектора необходимые инвестиции и опыт частного сектора. Мы готовы поддержать это, в том числе путем разработки, структурирования и реализации проектов ГЧП", - подчеркнул представитель IFC.

Он добавил, что еще одной ключевой инновацией в секторе солнечной энергетики является интеграция аккумуляторных систем хранения энергии. Эти системы имеют решающее значение для решения проблемы прерывистого характера солнечной энергии, поскольку они накапливают избыточную энергию, произведенную в часы пиковой солнечной активности, и делают ее доступной в периоды низкой солнечной генерации или высокого спроса. Это не только обеспечивает стабильное энергоснабжение, но и повышает эффективность солнечных электростанций. Рынок аккумуляторных накопителей энергии находится на переломном этапе своего развития, и ожидается, что со временем цены и технологии станут еще более выгодными.

"В Узбекистане использование инновационных аккумуляторных батарей с солнечными электростанциями является пока новшеством, но потенциальные преимущества весьма значительны. Аккумуляторы могут помочь стабилизировать национальную энергосистему, снизить зависимость от ископаемого топлива и обеспечить более надежное энергоснабжение удаленных районов. Это также может способствовать достижению целей страны по сокращению выбросов парниковых газов и переходу к более устойчивой энергетической системе", - сказал он.

По словам Маккейна, по этим причинам поддержка технологий хранения энергии является стратегическим направлением для Узбекистана, поскольку это позволит расширить сферу применения возобновляемых источников энергии. Помогая внедрять технологии в энергетическом секторе, IFC поддерживает усилия Узбекистана по расширению использования возобновляемых источников энергии, повышению энергетической безопасности, стабильности энергосистемы и расширению доступа к электроэнергии.

"Правительство Узбекистана в высшей степени поддерживает и реагирует на изменения, проводя реформы по привлечению иностранных инвестиций и либерализации энергетического рынка. Это создает благоприятные условия для инвестиций в возобновляемые источники энергии в стране, а благодаря реализации текущих проектов Узбекистан находится на пути к тому, чтобы стать региональным лидером в области возобновляемой энергетики. Более того, стратегическое расположение страны и богатые природные ресурсы предоставляют уникальную возможность не только удовлетворять собственные потребности в энергии, но и потенциально экспортировать чистую энергию в будущем. IFC по-прежнему твердо намерена содействовать реализации проектов в области устойчивой энергетики. Мы также призываем других инвесторов изучить эти возможности и внести свой вклад в будущее страны в области возобновляемой энергетики", - добавил он.