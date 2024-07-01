ЕБРР продвигает современные стандарты розничной торговли в Узбекистане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает дальнейшее развитие современных стандартов розничной торговли и электронной коммерции в Узбекистане, финансируя расширение одной из ведущих в стране сетей электроники и бытовой техники CA-store (ранее известной как "Credit Asia"), передает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Кредит ЕБРР в размере до 10 миллионов долларов США пойдет на финансирование потребностей CA-store в оборотном капитале, связанных с его расширением за пределами столицы Ташкента. Ожидается, что в ближайшие несколько лет ритейлер Узбекистана охватит все крупные города.

Средства также будут использованы для развития онлайн-продаж CA-store путем внедрения новых стандартов электронной коммерции на быстрорастущем рынке электронной торговли страны и предоставления услуг онлайн-покупок клиентам по всей стране.

Расширение регионального охвата CA-store будет способствовать сокращению теневой экономики за счет предложения аутентичных товаров и полного соблюдения национальных налоговых требований.

В рамках проекта CA-store не только создаст равные и справедливые возможности трудоустройства для своих сотрудников, но и предложит лучшую инклюзивность для покупателей во всех регионах страны.

Узбекистан четвертый год подряд стал ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На сегодняшний день Банк инвестировал около 4,7 млрд евро в 162 проекта по всей стране, большинство из которых направлены на поддержку частного предпринимательства.