Президент Узбекистана провел переговоры с премьер-министром Пакистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе рабочего визита в Астану президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались актуальные вопросы развития узбекско-пакистанского стратегического партнерства, с особым акцентом на торгово-экономические, инвестиционные и транспортно-коммуникационные сферы.

Была отмечена активизация контактов на различных уровнях, увеличение объёмов взаимной торговли и грузоперевозок, а также рост числа совместных предприятий.

Президент Узбекистана подчеркнул важность создания благоприятных условий для увеличения товарооборота в рамках Соглашения о преференциальной торговле.

Также обсуждалась необходимость разработки совместной Программы промышленной кооперации на 2025-2026 годы, включающей проекты в сельском хозяйстве, текстильной, фармацевтической, химической и других отраслях.

Сообщается, что стороны договорились провести в этом году очередное заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и промышленную выставку.

Подчеркнута важность совместных усилий по реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги.