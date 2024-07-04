АСТАНА /Trend/ - Узбекистан предлагает ежегодно проводить диалог «ШОС плюс» по вопросам безопасности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании в формате «ШОС плюс» в Астане.

«Проведение заседания в формате «ШОС плюс» весьма своевременно и востребовано. Мир как никогда нуждается в восстановлении доверия, справедливости и солидарности. Глобальные политические и экономические разломы, войны и конфликты подрывают ключевые принципы системы международных отношений. Противоречия порождают фрагментацию мировой экономики и сбои цепочек поставок, возводят новые разделительные линии, препятствующие эффективному взаимодействию стран в области торговли, финансов и инвестиций, трансфера технологий и инноваций», - сказал он.

Президент Узбекистана считает, что единственный путь решения этих проблем – консолидация усилий в интересах всеобщей безопасности, развития и процветания.

По его словам, новые реалии требуют новых стратегических подходов к повышению эффективности Шанхайской организации сотрудничества.

«И сегодня, когда она стоит на пороге своего 25-летия, пришло время выработать новую повестку дня ШОС, которая соответствовала бы огромному потенциалу и возрастающей роли нашей организации в мировой политике и экономике. Предлагаю активизировать совместные усилия по укреплению атмосферы доверия и дружбы в рамках ШОС, устранению барьеров на пути к глубокому сотрудничеству. Прежде всего, необходимо по-новому взглянуть на концептуальные основы деятельности ШОС в вопросах обеспечения безопасности. Природа и масштабы современных вызовов существенно изменились. Возрастающую угрозу представляют экологические и стихийные действия, дефицит водных ресурсов и продовольствия, кибератаки, новые методы подрыва суверенитета и экономической стабильности. Всё это нужно также учесть при рассмотрении вопросов укрепления потенциала ШОС, в том числе и при создании универсального центра по противодействию угрозам и вызовам безопасности. В данном контексте предлагаю ежегодно проводить диалог «ШОС плюс» по вопросам безопасности с участием руководителей компетентных органов и экспертов всех наших стран», - сказал Мирзиеев.