Япония и Узбекистан обсудили развитие двустороннего сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - 10 июля в Университете Цукуба в Японии прошел международный круглый стол на тему «Совместное продвижение знаний и инноваций в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония», передает Trend.

Согласно информации, на мероприятии присутствовали руководство и представители экспертно-аналитических и научно-академических институтов Японии и Узбекистана. Японию представляли руководители и эксперты Университета Цукубы, Фонда Nippon и Института гуманитарных и социальных наук.

Сообщается, что с узбекской стороны участвовали руководители и представители Администрации Президента Республики Узбекистан, Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ), Информационно-аналитического центра международных отношений, Института макроэкономических и региональных исследований, Центра экономических исследований и реформ, Международного института Центральной Азии, Университета мировой экономики и дипломатии.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области образования, науки и инноваций. Особое внимание было уделено дальнейшему активному взаимодействию между научно-исследовательскими кругами двух стран.

Выступая на мероприятии, заместитель директора ИСМИ Бахтиёр Мустафаев подчеркнул важность создания узбекско-японского экспертного совета и проведения совместных исследований по приоритетным вопросам, представляющим взаимный интерес.