Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Узбекистан.
Как передает Trend, об этом сообщает Агентство по развитию атомной
энергетики при Кабинете министров Республики Узбекистан
("Узатом").
Рафаэль Гросси находится в Узбекистане с двухдневным официальным
визитом.
Ранее "Узатом" сообщил об активной подготовке к визиту
генерального директора МАГАТЭ в Узбекистан для обеспечения успешных
встреч и укрепления двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в сентябре в Вене состоялась встреча директора
Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана
Азима Ахмедхаджаева с Рафаэлем Гросси.
В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы развития атомной
энергетики в Узбекистане, в том числе реорганизация "Узатома" и
проект строительства малой модульной атомной электростанции.