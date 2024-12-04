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Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан

Узбекистан Материалы 4 декабря 2024 09:51 (UTC +04:00)
Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан
Фото: Узатом

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Узбекистан.

Как передает Trend, об этом сообщает Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете министров Республики Узбекистан ("Узатом").

Рафаэль Гросси находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом.

Ранее "Узатом" сообщил об активной подготовке к визиту генерального директора МАГАТЭ в Узбекистан для обеспечения успешных встреч и укрепления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в сентябре в Вене состоялась встреча директора Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с Рафаэлем Гросси.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы развития атомной энергетики в Узбекистане, в том числе реорганизация "Узатома" и проект строительства малой модульной атомной электростанции.

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