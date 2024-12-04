Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Узбекистан

Рафаэль Гросси находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом.

Ранее "Узатом" сообщил об активной подготовке к визиту генерального директора МАГАТЭ в Узбекистан для обеспечения успешных встреч и укрепления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в сентябре в Вене состоялась встреча директора Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с Рафаэлем Гросси.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы развития атомной энергетики в Узбекистане, в том числе реорганизация "Узатома" и проект строительства малой модульной атомной электростанции.