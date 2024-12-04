Новый посол Узбекистана вручил главе МИД Туркменистана копии верительных грамот

ТАШКЕНТ /Trend/ - Посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

Как передает Trend, об этом сообщает министерство иностранных дел Туркменистана.

В ходе встречи участники отметили высокий уровень межгосударственного диалога и схожесть позиций по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки.

Стороны также подчеркнули значительный потенциал для укрепления двусторонних бизнес-контактов и отметили эффективность прямых связей между регионами Туркменистана и Узбекистана.

Отметим, что с января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменистаном составил 947,7 миллиона долларов США. Это на 0,92 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (939,1 миллиона долларов США с января по октябрь 2023 года).

Туркменистан вошел в тройку лидеров среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.