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Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург

Узбекистан Материалы 24 декабря 2024 23:37 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург
Фото: Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, передает Trend.

В международном аэропорту «Пулково» высокого гостя встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

По прибытии Шавкат Мирзиёев в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади.

В рамках программы пребывания в городе Санкт-Петербурге 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

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