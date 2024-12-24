Президент Узбекистана прибыл в Санкт-Петербург

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, передает Trend.

В международном аэропорту «Пулково» высокого гостя встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

По прибытии Шавкат Мирзиёев в сопровождении губернатора совершил пешую прогулку по Исаакиевской площади.

В рамках программы пребывания в городе Санкт-Петербурге 25-26 декабря лидер Узбекистана примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.