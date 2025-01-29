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Премьер-министр Узбекистана посетит с визитом Казахстан

Узбекистан Материалы 29 января 2025 16:44 (UTC +04:00)
Премьер-министр Узбекистана посетит с визитом Казахстан
Фото: Бекзод Хидоятов/Telegram

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - 30-31 января текущего года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Алматы с рабочим визитом.

Как передает Trend, об этом пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов сообщил в своем Telegram-канале.

Программой визита премьер-министра Узбекистана в Казахстан предусмотрены участие в качестве наблюдателя в заседании Евразийского межправительственного совета, выступление на пленарном заседании Международного цифрового форума “Digital Almaty 2025”, а также проведение двусторонних встреч с главами правительств ряда стран.

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