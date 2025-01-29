Премьер-министр Узбекистана посетит с визитом Казахстан

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30-31 января текущего года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Алматы с рабочим визитом.

Как передает Trend, об этом пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов сообщил в своем Telegram-канале.



Программой визита премьер-министра Узбекистана в Казахстан предусмотрены участие в качестве наблюдателя в заседании Евразийского межправительственного совета, выступление на пленарном заседании Международного цифрового форума “Digital Almaty 2025”, а также проведение двусторонних встреч с главами правительств ряда стран.