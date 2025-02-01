Узбекистан и IFC обсудили расширение сотрудничества в области государственно-частного партнерства

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30 января в министерстве экономики и финансов Узбекистана состоялась встреча заместителя министра Илхомжона Умризакова с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC), возглавляемой менеджером по Узбекистану и Туркменистану Нилом МакКейном, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), оценили их текущее состояние и рассмотрели перспективы расширения сотрудничества с применением современных подходов.

Сообщается, что особое внимание уделили ускорению ГЧП-проектов в ключевых секторах. Обсуждались увеличение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и строительстве гидроэлектростанций. В аграрном секторе обсуждались проекты по совершенствованию системы орошения, а в транспортной сфере — вопросы строительства современных автомобильных дорог. Также затрагивались вопросы улучшения системы электроснабжения и ускоренной реализации инициатив в сфере здравоохранения, включая строительство современных больниц в регионах.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества, повышению эффективности совместных проектов и их системному внедрению в практику.