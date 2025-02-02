Узбекистан изучает внедрение системы буровых растворов, используя опыт Азербайджана

ТАШКЕНТ /Trend/ – "Узбекнефтегаз", государственная нефтегазовая компания Узбекистана, провела переговоры с азербайджанской компанией CDF по внедрению системы подготовки, поставок и технического мониторинга буровых растворов в Узбекистане.

Как сообщает Trend, рабочая группа "Узбекнефтегаз" посетила производственные мощности инжиниринговой компании CDF в Баку.

В рамках визита представители "Узбекнефтегаз" ознакомились с инфраструктурой компании, включая хранилища химических реагентов для буровых растворов и оборудование, используемое для ликвидации скважин.

Стороны обсудили переработку буровых жидкостей и техническое обслуживание систем очистки и оборудования.

По итогам встреч были достигнуты договоренности о дальнейшем расширении сотрудничества.

CDF специализируется на производстве буровых растворов и обладает опытом работы в сложных условиях, таких как малое бурение, вторичное боковое бурение в скважинах с углом отклонения более 80 градусов, а также при высоких температурах и давлениях. Компания является поставщиком для таких крупных предприятий, как SOCAR AQS, Gulf Drilling FZE, DH NST, CS Oilfield Türkiye, Azneft IB, а также для компаний в Индии, Малайзии, Турции, Китае и европейских странах.