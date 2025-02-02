Латвия об инициативах в поддержке устойчивого роста и модернизации Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Латвия уже более десяти лет является партнером Узбекистана в сфере развития, сосредотачиваясь на таких направлениях, как эффективное управление, устойчивый экономический рост, гендерное равенство и борьба с изменением климата, сообщил Trend посол Латвии в Узбекистане Рейнис Трокша.

По его словам, Латвия активно участвует в продвижении принципов эффективного управления в Узбекистане, уделяя особое внимание административным реформам и борьбе с коррупцией. Он отметил высокий интерес латвийских специалистов к сотрудничеству с Узбекистаном, а также готовность узбекских партнеров взаимодействовать в различных секторах. Латвия также поддерживает устойчивый экономический рост, в частности, через модернизацию сельского хозяйства и внедрение стандартов, соответствующих нормам ЕС.

"Значимым аспектом помощи Латвии является содействие в обеспечении гендерного равенства. Латвия поддерживает предоставление государственных услуг в сельских районах Узбекистана, уделяя особое внимание расширению прав и возможностей женщин. Это соответствует более широкой приверженности целям устойчивого развития, обеспечивая доступ маргинализированных групп, включая женщин, к необходимым услугам", - отметил он.

Посол подчеркнул, что Латвия активно поддерживает усилия Узбекистана по борьбе с изменением климата. В 2023–2024 годах Латвийская ассоциация органов местного и регионального самоуправления реализует проект "Устойчивое планирование политики для смягчения и адаптации к изменениям климата в Узбекистане". Целью проекта является укрепление потенциала органов местного самоуправления, повышение осведомленности общественности о социально-экономических последствиях изменения климата и совершенствование планирования устойчивой политики с привлечением граждан к процессу принятия решений.

Он отметил несколько новых сельскохозяйственных инициатив, запущенных в 2024 году при поддержке министерства иностранных дел Латвии. Один из таких проектов - "Улучшение фитосанитарных систем для увеличения экспорта продовольствия из Узбекистана", реализуемый Государственной службой защиты растений Латвии. Этот проект направлен на приведение стандартов фитосанитарной системы Узбекистана в соответствие с нормами ЕС, что позволит стране выйти на международные рынки.

"Еще одной важной инициативой является проект BioDigiSkills, реализуемый Садоводческой школой Булдури. Этот проект сосредоточен на модернизации сектора садоводства в Узбекистане через интеграцию биотехнологий и цифровых навыков, способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства в стране", - подчеркнул он.

Кроме того, посол Трокша сообщил, что Латвийская служба продовольствия и ветеринарии участвует в проекте, направленном на укрепление аквакультурного сектора Узбекистана. Проект "Укрепление системы официального контроля и улучшение соответствия акваферм и предприятий по переработке рыбной продукции в Узбекистане" направлен на приведение этих предприятий в соответствие с нормами ЕС, что позволит повысить знания Комитета по ветеринарии и развитию животноводства и упростить выход на международные рынки.

"Узбекистан стал пилотной страной для Латвийского агентства по развитию международного сотрудничества (CFCA). CFCA уже участвует в различных проектах, финансируемых международными донорами, такими как ЕС и Общество международного сотрудничества Германии, сосредотачиваясь на таких направлениях, как эффективное управление и борьба с коррупцией. Одним из последних достижений стало подписание первого многопартнерского соглашения о взносах (MPCA) для реализации инициативы Team Europe по цифровой связности в Центральной Азии. CFCA возглавит один из четырех компонентов этой инициативы, направленный на обеспечение прозрачного и инклюзивного доступа к услугам цифровой связи в государственных и частных секторах, с особым акцентом на сельские районы, гендерное равенство и маргинализированные группы", - сказал дипломат.

Кроме того, посол отметил лидерство Латвии в программе ЕС по управлению границами в Центральной Азии (BOMCA). С 2003 года программа BOMCA сосредоточена на улучшении управления границами, развитии торговых коридоров и ликвидации наркотрафика в регионе. Программа продолжает вносить значительный вклад в укрепление регионального сотрудничества и обеспечение большей безопасности.

"Латвия остается приверженной поддержке развития Узбекистана в ключевых областях, таких как управление, устойчивое сельское хозяйство, борьба с изменением климата и цифровая связность, способствуя дальнейшему сотрудничеству между нашими странами", - добавил Р.Трокша.