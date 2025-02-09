Узбекистан и Сингапур обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере МСБ

ТАШКЕНТ /Trend/ - 7 февраля состоялись переговоры директора Департамента анализа, поддержки и координации государственной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса министерства экономики и финансов Узбекистана Тимура Хусанова с директором по Европе и Центральной Азии компании Singapore Cooperation Enterprise Аланом Йео, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, включая стратегию развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Узбекистана до 2030 года, создание инновационной экосистемы и поддержку стартапов.

Особое внимание было уделено внедрению IT-решений, технологиям зеленой экономики и водосбережения, а также мерам по улучшению бизнес-среды.

Также обсуждался стал запуск единого цифрового портала для предпринимателей, который поможет оптимизировать административные процессы и упростить доступ бизнеса к государственным услугам.

Отдельное значение придавалось изучению передового международного опыта, включая успешные практики Сингапура в этих сферах.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и профессиональному обмену знаниями для совершенствования делового климата в Узбекистане.