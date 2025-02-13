Азербайджан и Турция выразили готовность поделиться опытом в сфере агрострахования с Узбекистаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители Турции и Азербайджана выразили готовность поделиться своим опытом в области агрострахования с Узбекистаном и совместно работать над решением возможных вызовов в данной сфере.

Как передает Trend, об этом было сказано на встрече заместителя министра экономики и финансов Узбекистана Ахадбека Хайдарова с представителями министерства сельского и лесного хозяйства Турции, а также руководством страховых фондов TARSIM (Турция) и Фонда аграрного страхования (Азербайджан).

Во встрече приняли участие Мелих Озбулут из министерства сельского и лесного хозяйства Турции, генеральный директор страхового фонда TARSIM Бекир Энгёроулу, заместитель директора по внешним связям и перестрахованию TARSIM Бахар Демир Кимйон, а также глава Фонда аграрного страхования Азербайджана Фуад Садыгов и сотрудники фонда Заур Алиев и Шахин Гусейнли. С узбекской стороны присутствовали представители министерства экономики и финансов и министерства сельского хозяйства.

Стороны обсудили перспективы развития системы агрострахования в Узбекистане, подчеркнув его важность в условиях глобальных климатических изменений, влияющих на сельское хозяйство. Была рассмотрена работа над принятием закона Узбекистана "О страховании сельскохозяйственных рисков" и подготовка подзаконных нормативно-правовых актов.

Также были обсуждены этапы внедрения закона после его принятия, подготовка квалифицированных специалистов и меры по решению возможных проблем в процессе реализации. Достигнута договоренность с турецкой стороной о подготовке кадров, необходимых для внедрения агрострахования в Узбекистане, а также о проведении обучающих семинаров для специалистов отрасли.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить развитие сотрудничества и оказывать взаимную поддержку в дальнейшем продвижении инициатив в сфере агрострахования.