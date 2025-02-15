ЕБРР назвал объем инвестиций в Узбекистане за 2024 год (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) установил рекорд по объемам инвестиций в Узбекистан в 2024 году, подписав 34 проекта на сумму 938 миллионов евро, сообщил Trend глава представительства ЕБРР в Узбекистане Анди Аранитаси.

По его словам, Узбекистан сохранил за собой статус крупнейшего получателя финансирования ЕБРР в Центральной Азии и занял пятое место в мире среди инвестиционных направлений Банка. Вложения были направлены в ключевые сектора экономики, при этом 55 процентов инвестиций было выделено на проекты в области "зеленой" экономики, что подчеркивает приверженность страны устойчивому развитию.

"ЕБРР сыграл ключевую роль в поддержке перехода Узбекистана к более экологичной экономике. Мы предоставили финансирование в размере 65 миллионов долларов для первой в Центральной Азии установки по производству возобновляемого водорода - совместного проекта ACWA Power и Uzkimyosanoat. Этот проект поможет сократить выбросы углерода в секторе производства удобрений в Узбекистане", - отметил Аранитаси.

Он добавил, что Банк также организовал A/B-кредит на сумму 226 миллионов долларов США для строительства солнечной электростанции мощностью 200 МВт и системы накопления энергии (BESS) емкостью 501 МВт/ч в Ташкентской области. По его словам, это один из крупнейших проектов по накоплению энергии, поддержанных ЕБРР в странах его присутствия.

Анди Аранитаси подчеркнул вклад ЕБРР в модернизацию энергетической инфраструктуры Узбекистана, включая предоставление суверенного кредита в размере 66,4 миллиона долларов США Национальной электросетевой компании Узбекистана (NEGU). Эти средства направлены на строительство 230-километровой линии электропередачи напряжением 500 кВ в Навоийской области, что поможет устранить "узкие места" в энергосистеме и интегрировать возобновляемые источники энергии.

Еще одним важным проектом, по его словам, стал суверенный кредит на 238 миллионов долларов США, предназначенный для реконструкции ключевой автодороги и строительства моста через реку Амударья в Хорезмской области. Это улучшит транспортную связь и инфраструктуру в западных регионах Узбекистана.

"Финансовый сектор страны привлек более 300 миллионов евро от ЕБРР через лимиты торгового финансирования и кредиты местным финансовым институтам, таким как Hamkorbank, Ipoteka Bank, TBC Bank Uzbekistan и Uzbek Leasing International. Эти средства направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение энергоэффективности и расширение экономических возможностей", - добавил глава представительства ЕБРР в Узбекистане.

Он также отметил, что Банк увеличил долю инвестиций в капитал TBC Uzbekistan - первого цифрового банка страны, что способствует расширению финансовой инклюзии и цифровой трансформации банковского сектора.

По словам Аранитаси, еще одним приоритетом в 2024 году стала поддержка программы приватизации в Узбекистане. "Мы работаем с правительством над успешной приватизацией Asakabank - одного из крупнейших государственных банков страны. Эта инициатива должна повысить конкуренцию и привлечь иностранных инвесторов", - отметил он.

ЕБРР также расширил программу "Консультации для малого бизнеса" (ASB), запустив 60 новых консультационных проектов для поддержки местных предпринимателей. Аранитаси подчеркнул, что половина этих проектов была ориентирована на бизнес, принадлежащий женщинам, а более 40 процентов - на предпринимателей в сельской местности.

"Через специализированные тренинги, мероприятия по налаживанию деловых связей и онлайн-инициативы программа охватила более 80 000 предпринимателей по всей стране, помогая им создавать устойчивые и конкурентоспособные предприятия", - отметил он.

Глава представительства ЕБРР в Узбекистане заключил, что, помимо инвестиционной деятельности, в 2024 году ЕБРР активно участвовал в диалоге с властями Узбекистана, способствуя принятию ключевых законодательных реформ в сферах приватизации, энергетического рынка и недропользования.

"Эти реформы играют важную роль в улучшении делового климата, привлечении иностранных инвестиций и обеспечении долгосрочного экономического роста Узбекистана", - подчеркнул он.