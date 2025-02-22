Назван объем импорт природного газа в Узбекистане за январь

ТАШКЕНТ /Trend/ - В январе 2025 года Узбекистан импортировал природный газ на сумму $27,8 млн., что в 5,4 раза больше, чем за тот же период 2024 года, передает Trend.

Кроме того, в первый месяц года импорт нефти и нефтепродуктов вырос на 44,3% по сравнению с январем прошлого года и составил $144,1 млн.

Экспорт природного газа достиг $21,8 млн., увеличившись на 9% по сравнению с январем 2024 года.

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов также продемонстрировал рост, увеличившись на 48,2% и достигнув $30,2 млн.