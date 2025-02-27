Китайская авиакомпания планирует увеличить число полетов в Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Комитете по туризму Узбекистана состоялась встреча с представителями китайской авиакомпании Loong Air, среди которых были вице-президент по международным делам С. Ванг, директор по международным делам Н. Чжоу и генеральный директор ташкентского офиса А. Худайбергенова, передает Trend.

Согласно информации, во время встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества, включая увеличение частоты полетов и открытие новых маршрутов, что позволит укрепить туристический и экономический потенциал взаимодействия между Узбекистаном и Китаем.

Loong Air успешно работает в Узбекистане с 2023 года, выполняя трижды в неделю прямые рейсы по маршрутам Ташкент – Сиань, Самарканд – Сиань и Ташкент – Чэнду, что способствует развитию туристических и деловых связей между странами.